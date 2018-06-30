На преподавателя Бауманки напали с ножом

На преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана совершено нападение с ножом. Подозреваемый задержан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, информация о ножевом ранении мужчины поступила в дежурную часть в минувшую пятницу, 29 июня. Приехавшие на место полицейские нашли раненого. Он был госпитализирован.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сообщается, что он напал на преподавателя прямо в здании вуза.