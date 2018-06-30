Боевики на юго-западе Сирии продолжают сдавать оружие

В Юго-Западной зоне деэскалации в Сирии 250 боевиков прекратили сопротивление и согласились урегулировать свой статус, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков. Они сдали 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество разных боеприпасов.

Выступая на брифинге в субботу, он рассказал также, что в этой же деэскалации еще три населенных пункта: Умм-Валад, Этбаа и Джбеб — присоединились к режиму прекращения боевых действий.

По словам Цыганкова, за последние сутки зафиксированы случаи нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия. В течение суток в свои дома в провинции Хомс вернулись 108 человек, в Восточную Гуту — 115 человек.

Всего из лагерей для беженцев вернулись 70 тысяч 749 жителей Восточной Гуты и 106 тысяч 691 житель провинции Хомс, добавил генерал.