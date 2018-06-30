В сирийской Хасеке прогремел взрыв, есть пострадавшие среди мирного населения

В субботу, 30 июня, в провинциальном центре Хасеке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв. О происшествии сообщило информационное агентство САНА.

По предварительной информации, взрывчатка была заложена в мотоцикл, который стоял у здания местной школы. От взрыва пострадали мирные жители. Их численность сейчас уточняется, передает ТАСС.

Город Хасеке, расположенный в 620 километрах от Дамаска, и одноименная провинция были очищены курдскими формированиями от террористов группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в 2016 году. Но время от времени террористы, которые скрываются в пограничных с Ираком районах, напоминают о себе, устраивая диверсии в населенных пунктах.