Новости Происшествия

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1 июля 201800:20

Взрыв на северо-востоке Сирии: один человек погиб, еще несколько ранены

30 июня в провинциальном центре Хасеке, расположенном на северо-востоке Сирии, прогремел взрыв. В результате ЧП один мирный житель погиб и еще несколько человек получили ранения. Такие данные сообщает агентство Firat.

Как уточняется, взрывчатка была заложена в мотоцикл, который стоял у штаба курдских "Сил народной самообороны", расположенного в здании местной школы.

Курдские формирования очистили город Хасеке и одноименную провинцию от банд террористов группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в 2016 году, напоминает ТАСС. С тех пор террористы, укрывающиеся в пограничных с Ираком районах, время от времени устраивают диверсии в населенных пунктах у казарм и штабов "Сил народной самообороны".

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