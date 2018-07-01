На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв

На юге самопровозглашенной ДНР на газораспределительной станции в Новоазовском районе произошел взрыв. О происшествии СМИ сообщили представители районной администрации.

Как уточняется, мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе произошел около 23 часов по местному времени. В результате ЧП весь юг остался без газа, передает ТАСС. В настоящее время пожарные расчеты МЧС республики тушат пожар, возникший в результате взрыва.

Оперативное командование ДНР не исключает, что к взрыву на ГРС могут быть причастны украинские диверсанты. Район, в котором располагается станция, находился под плотным обстрелом со стороны украинских подразделений.