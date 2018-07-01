С 1 июля бюджетники в России должны получать зарплаты на карты "Мир"

В России с 1 июля 2018 года сотрудники бюджетных учреждений должны получать зарплату на счета, к которым привязана карта "Мир". Альтернатива – получение средств в кассе наличными.

Соответствующие поправки в закон "О национальной платежной системе" были приняты в 2017 году, передает агентство "Интерфакс". Планируется, что пенсионеры будут получать выплаты на карту "Мир", начиная с 1 июля 2020 года.

Российские власти создали национальную систему платежных карт (НСПК), являющуюся оператором карт "Мир", в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, а международные платежные системы MasterCard и Visa, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать выпущенные этими банками карты. 15 декабря 2015 года НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир". Позднее график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир" был закреплен законодательно.