WSJ: король Саудовской Аравии не обещал Трампу увеличить добычу нефти

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд не давал никаких конкретных обещаний президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу относительно увеличения добычи нефти. Высокопоставленный саудовский чиновник, отвечая на вопросы газеты The Wall Street Journal, сообщил, что король лишь подтвердил готовность государства удовлетворить потребности рынка.

30 июня текущего года Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии согласился увеличить добычу нефти в стране в пределах двух миллионов баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Также чиновник подчеркнул, что королевство не хочет увеличивать добычу более 11 миллионов баррелей в сутки и не планирует наращивать свои производственные мощности из-за особой дороговизны.

В 2016 году страны ОПЕК и крупные нефтепроизводители приняли решение сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того же года. Сделку продлевали дважды, но 23 июня 2018 года страны ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки с целью предотвращения перевыполнения сделки.