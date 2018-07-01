В городе Дума в Сирии открылся детский парк аттракционов

В сирийском городе Дума в Восточной Гуте открылся детский парк аттракционов.

Как рассказал представителям СМИ директор парка Халиль Махмуд Аль Эс, местные власти активно помогают вернуть мирную жизнь в Думу. С их помощью ведется восстановление инфраструктуры и дорог, разбор завалов. А теперь в городе возобновил работу детский парк развлечений.

Халиль отметил, что парк в городе существовал и раньше, просто теперь возобновилась его работа. Что-то было отремонтировано. Ожидается, что на следующей неделе в парке появится еще больше аттракционов, передает РИА Новости.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных действий, восстанавливаются населенные пункты и инфраструктура. Правительство страны с помощью России делает все, чтобы беженцы смогли вернуться в свои дома.