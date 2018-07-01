В Пуэрто-Рико вертолет рухнул на пляж: один человек погиб, трое ранены

В субботу, 1 июля, на пляж в северо-восточной части ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико упал вертолет. В результате ЧП один человек погиб, трое получили ранения. Такие данные сообщает информационное агентство Associated Press.

Как уточняется, крушение произошло рядом с городом Рио-Гранде, к западу от Сан-Хуана, являющегося административным центром Пуэрто-Рико. Рухнул частный вертолет JetRanger, передает ТАСС. Люди, находившиеся в этот момент на земле, не пострадали.

Пока ничего неизвестно о причинах случившегося. Федеральное авиационное управление США проводит расследование.