В ночь на 1 июля концентрация сероводорода на востоке Москвы была превышена в 5,5 раза

В ночь на 1 июля "Мосэкомониторинг" зафиксировал на востоке столицы превышение содержания в воздухе сероводорода в 5,5 раза. Такие данные появились на сайте экологической службы.

Как уточняется в сообщении, 30 июня в 23:00 в районе Новокосино предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 5,5 раза. Сведения были получены со станции экомониторинга "Новокосино", которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево, и прудов "Мосводоканала".

По данным на 4 часа утра 1 июля концентрация сероводорода в воздухе по-прежнему превышена и составляет 2,9 предельно допустимой концентрации (ПДК), передает ТАСС.

Ранее в июне представители "Мосэкомониторинга" уже сообщали о превышении на востоке страницы уровня содержания сероводорода в воздухе. 17 июня станция "Кожухово" автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 3,9 предельно допустимой концентрации в Косино-Ухтомском районе.