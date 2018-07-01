Теннисистка Шарапова поднялась на две строчки в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова сумела улучшить свои позиции в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед стартом турнира Большого шлема Уимблдона она переместилась с 24-й на 22-ю строчку.

Лучшей из россиянок продолжается оставаться Дарья Касаткина, расположившаяся на 14-м месте. В ее активе 3165 рейтинговых баллов. Далее идут Мария Шарапова (22-я позиция, 1943 очка), Анастасия Павлюченкова (29-я, 1596), Екатерина Макарова (35-я, 1330), Елена Веснина (49-я, 1060) и Светлана Кузнецова (68-я, 894).

Лидирует в рейтинге WTA Симона Халеп из Румынии, набравшая 7871 очко. Второе место занимает датчанка Каролин Возняцки с 6910 баллами. Тройку лучших теннисисток мира замыкает испанка Гарбинье Мугуруса (6550).