В аэропорту Пекина иностранец задержан за контрабанду килограмма метамфетамина

Правоохранители задержали в аэропорту Пекина иностранного гражданина по подозрению в контрабанде более 1 килограмма метамфетамина. Об этом сообщает "Пекинское телевидение".

По данным полиции, подозреваемый (его гражданство не уточняется) прибыл в Пекин из китайского Шэньчжэня, провинция Гуандун. Мужчина вез наркотики в багаже. Сотрудники полиции задержали его сразу после получения чемодана. При осмотре багажа внутри был обнаружен пустой рюкзак, содержащий за подкладкой тайник с наркотиками.

В ближайшее время мужчине будут предъявлены обвинения в контрабанде наркотических веществ, передает ТАСС. Согласно уголовному кодексу Китайской Народной Республики, за это преступление предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения либо смертной казни. В КНР партия метамфетамина более 50 граммов считается крупной.