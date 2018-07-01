Совет по закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении С-400 у России

На текущей неделе совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил соглашение о приобретении российских ЗРК С-400, несмотря на недовольство США. Решение было принято в ходе заседания совета, проходившего 28 июня под председательством министра обороны страны Нирмалы Ситамаран.

В 2016 году совет по оборонным закупкам уже принимал положительное решение о приобретении С-400, но потребовалось внести некоторые уточнения в заключительный документ, обсуждавшийся на недавних переговорах с Россией.

Теперь текст соглашения о приобретении С-400 пойдет на утверждение в министерство финансов и в Комитет по безопасности правительства Индии для окончательного одобрения. Руководство страны решит, когда контракт сможет быть подписан.

Ранее индийские СМИ сообщали, что в мае текущего года Россия и Индия согласовали окончательные условия поставки пяти ЗРК С-400 на сумму 6 миллиардов долларов. США выступили против этой сделки, но Индия заявила, что не планирует отказываться от покупки российских систем, эффективных против большого количества воздушных целей (в том числе истребителей ВВС США F-18 и F-35). Вашингтон теперь угрожает распространить действие санкций против оборонных структур Российской Федерации на иностранных покупателей российской военной продукции, передает ТАСС.