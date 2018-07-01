Посольство РФ прокомментировало статью об отсутствии фанатов из Англии на ЧМ-2018

Посольство Российской Федерации в Великобритании прокомментировало статью британской газеты The Times о том, что на матч 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии приедут слишком мало английских болельщиков.

Сотрудники посольства России в Twitter написали: "Вот это поворот: The Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию".

Встреча между сборными Великобритании и Колумбии пройдет на стадионе "Спартак" в Москве 3 июля, напоминает Газета.Ru. Ранее сообщалось, что 30 июня фестиваль болельщиков у главного здания МГУ будет закрыт для фанатов.