ДТП в Японии: один подросток погиб, четверо пострадали

В воскресенье, 1 июля, в японском городе Окаяма пять несовершеннолетних школьников попали в ДТП. О происшествии сообщает агентство Kyodo.

Как уточняется, автомобиль, которым управлял один из 13-летних школьников, врезался в дорожное ограждение. В результате аварии один подросток погиб, еще четверо получили серьезные ранения. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Японии права на управление автомобилем можно получить с 18 лет, напоминает ТАСС.