Роналду может сменить "Реал" на "Ювентус"

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду в нынешнее трансферное окно может перейти в туринский "Ювентус". Сообщается, что руководители "старой синьоры" готовы заплатить за португальца требуемые "Королевским клубом" 120 миллионов евро.

Сделка между клубами станет возможной после примирения агента футболиста Жорже Мендеша с боссами "Юве", о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Tuttosport. Ранее стороны находились в конфликте на протяжении предыдущих 11-ти лет.

Напомним, что туринцы планировали приобрести хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Впрочем, боссы римлян затребовали за серба те же 120 миллионов евро и поэтому туринцы посчитали, что такую сумму лучше потратить на Роналду.