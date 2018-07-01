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Футбол-2018 8 минут назад
Болельщики сборной Испании боятся сглазить футболистов перед матчем с Россией
Испанские болельщики к игре со сборной России готовятся по-своему: накануне гуляли по центру столицы, наслаждаясь достопримечательностями и делясь впечатлениями. От Москвы они просто в восторге! Какого итога матча ждут они, и всё мировое футбольное сообщество?
Если бы не дела в Испании — остались бы в России еще на несколько недель – настолько всё здорово. Оказывается, отмечают испанцы, пребыванием в Москве и других российских городах можно просто наслаждаться! И даже делать ставки на итог игры они, похоже, смысла не видят. Говорят, что боятся сглазить, и что обе сборные способны дойти до финала турнира.
"Россия — феноменальная страна, хотя меня и не пускают на стадионы с моим барабаном. Но, если мне всё-таки разрешат, я буду любить эту страну еще больше", — заявил болельщик сборной Испании Маноло.
Однозначных прогнозов по поводу итога этой игры в информационном поле вообще избегают. Испанские СМИ пишут, что их сборная в принципе может стать фаворитом. Но для этого придется постараться. И не нужно недооценивать российскую сборную.
Об этом же говорит и полузащитник испанской сборной Давид Сильва: "Думаю, один из залогов нашего успеха — владение мячом. Но, каждая игра требует чего-то нового. Многие факторы влияют на встречу. Мне кажется, когда дело касается одной восьмой финала, любой соперник становится трудным. Мы уже видели это на групповом этапе. Играть против России будет так же тяжело, как встречаться с Бразилией".
Испанское издание El Pais за свою сборную очень переживает. Как за футболистов, так и за тренера. "И, хотя отдельные неудачи повторяются, похоже, что это — не индивидуальная проблема того или иного игрока. Есть подозрение, что "Красная фурия" потеряла чувство команды. Она уже не оказывает такое давление на соперника, как раньше. Игроки теряют мяч самым неожиданным образом, и эту уязвимость не смогли устранить даже в игре против Марокко", — озабочены обозреватели.
С интересом ждут этого матча по всему миру. Даже Индия – страна, максимально далекая от футбола – следит за чемпионатом. Предпочтение отдают испанцам, но стопроцентной уверенности всё же нет. "В удачный день любая команда может обыграть любого соперника", — цитируют они нападающего сборной России Артёма Дзюбу.
"Это будет как титульный боксерский поединок! Опытный боец против молодого, но смелого. Давайте посмотрим, кто лучше", — заявил футболист.
Кто лучше – выяснится уже этим вечером. Букмекерские конторы считают фаворитами испанцев. Их шансы на победу оценивают в 61 процент. Но, как показывает практика, букмекеры тоже ошибаются. На этой неделе они пророчили победу Германии, однако, она проиграла Южной Корее со счетом два ноль.
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