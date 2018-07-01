Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

Один из английских болельщиков, который уже вернулся с чемпионата мира по футболу домой, пристыдил прессу на родине, сообщает телеканал "Россия 24".

В своем Twitter Мэтт Мэйбери написал, что британским СМИ должно быть совестно за явную пропаганду против россиян.

За две недели на него ни разу не напали "кровожадные хулиганы", его не съел медведь, не отравили и не убили, иронизирует путешественник.

"Абсолютно классная страна", — подытожил футбольный фанат, которого, как и тысячи других, британские СМИ отговаривали от поездки в Россию.