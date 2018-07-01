Дмитрий Медведев поздравил создателя "Ну, погоди!" Курляндского с юбилеем

Председатель правительства России телеграммой поздравил одного из создателей отечественного мультипликационного сериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского с юбилеем. Писателю и сценаристу исполнилось 80 лет, пишет "Интерфакс".

"Вас любят миллионы детей и взрослых", — сказано в послании премьера. Медведев отметил, что на произведениях Курляндского выросли несколько поколений россиян. Сегодня они с удовольствием смотрят мультфильмы Курляндского со своими детьми и внуками.

Среди любимых зрителями работ сценариста — "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая", "Баба-Яга против", "Встречайте бабушку".