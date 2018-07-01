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1 июля 201809:48

В Ираке террористы попытались сорвать пересчет голосов на выборах в парламент

Группа террористов взорвала несколько бомб рядом с хранилищем избирательных бюллетеней в городе Киркук на севере Ирака. Нападение произошло в воскресенье. По данным СМИ, по меньшей мере один человек погиб и 21 ранен.

Иракские полицейские вступили в бой с нападавшими и задержали четверых подозреваемых, пишет ТАСС.

С 1 июля законодательная власть в Ираке временно перешла в руки кабинета министров. Под давлением политических партий Высший суд Ирака разрешил ручной пересчет голосов избирателей на выборах в парламент четвертого созыва, которые состоялись 12 мая. С 3 июля бюллетени пересчитают в ряде провинций Ирака и представительствах страны в других государствах.

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