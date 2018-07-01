В Индии десятки пассажиров погибли при падении автобуса в пропасть

В воскресенье утром в штате Уттаракханд в Индии автобус с пассажирами упал в пропасть. Во время падения в ущелье глубиной более 200 метров машина развалилась на две части, пишет РИА Новости.

По данным телеканал India TV, в трагедии погибли не менее 45 человек. Спасатели и специалисты по реагированию на стихийные бедствия смогли доставить в больницу восемь пассажиров. Причины аварии выясняются.