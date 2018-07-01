Обстановка по уровню сероводорода на востоке Москвы стабилизировалась

Содержание сероводорода в воздухе на востоке Москвы снизилось, сообщается на сайте "Мосэкомониторинга".

По данным измерительной станции "Новокосино" по состоянию на 10.30 1 июля, содержание сероводорода (H2S) в атмосферном воздухе составляет 0,183 милиграмма на кубический метр.

Ранее по данным этой же станции, уровень сероводорода в воздухе в 23.10 30 июня был превышен в 5,5 раза.

На сайте отмечается, что основные источники поступления сероводорода в атмосферу Москвы: полигоны захоронения отходов (размещенные в том числе на территории Московской области), очистные сооружения, переработка нефти. Как указывает "Мосэкомониторинг", сравнение по сероводороду проводится с уровнем, установленным в рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству атмосферного воздуха для Европы, при котором могут наблюдаться первые признаки воздействия на здоровье, в частности, раздражение глаз.