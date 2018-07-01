Тема:

Футбол-2018 6 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 июля 201810:38 Александр Абрамов

После матча с Францией аргентинцы молчали, а Месси чесал бороду

EPA

В четвертьфинале Уругвай сыграет с Францией. Команда с берегов Сены отправила домой серебряного призёра прошлого чемпионата Аргентину. Счёт — 4:3. А 19-летнего французского форварда Мбаппе уже сравнивают с легендарным Пеле. За какие достижения?

Национальные костюмы, одежда в цветах флага, необычные маски, барабаны, перья и огромные флаги. Все это — обязательный атрибут фестиваля болельщиков на каждом матче чемпионата мира. Одна из самых оригинальных болельщицких идей — сувенирные купюры. Месси рублей. Цвет — как будто тысяча, номинал десятка — игровой номер Месси. На одной стороне банкноты — сам Лео Месси, на другой — Лужники. Мечта и цель сборной Аргентины. Которой сбыться уже не суждено.

Голевую перестрелку в матче Франция — Аргентина ждали многие, но, что команды на двоих забьют семь, и в плане зрелищности перекроют матч Испания — Португалия — это было слишком. Такие матчи называют футбольными качелями, лидер менялся три раза.

Франция повела уже на 13-й минуте — Гризманн забил с пенальти после того, как сфолили на Мбаппе. Он полполя протащил мяч на скорости. Ответ Аргентины — чудо-гол Ди Марии и рикошет в начале второго тайма.

А потом были не менее выдающиеся голы: Павара — он положил корпус и попал точно в девятку, и дубль от золотого мальчика французского футбола Килиан Мбаппе. Два гола и заработаный пенальти. Мбаппе — 98-го года рождения. Сложно поверить. Человек, который практически уничтожил защиту сборной Аргентины — пока ещё тинейджер.

Франция победила 4:3. Гризманн и Мбаппе идут дальше. Финалист прошлого чемпионата мира едет домой уже после 1/8.

После матча вокруг "Казань-арены" зрелище уникальное. Десятки тысяч аргентинцев идут в полной тишине. И только для относительно немногочисленных поклонников трехцветных этот вечер в Казани  — праздничный.

Путешествие сборной Франции в России продолжается. Что теперь будет со сборной Аргентины — большой вопрос. Сыграет ли Месси на чемпионатах мира ещё?

В Катаре в 2022-м Лео будет уже 35. Возможно, именно об этом великий аргентинец и думал, почесывая бороду на пути в автобус.

Ранее по теме

Сейчас

10:30

В США неизвестный порезал беженцев

03:12

С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

01:48

"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

01:21

С 1 июля бюджетники должны получать зарплаты на карты "Мир"

00:44

На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв

23:00

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 30 июня

22:55

Чемпионы Европы из Португалии покидают первенство мира

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Посольство РФ прокомментировало статью об отсутствии фанатов из Англии на ЧМ-2018

Посольство РФ прокомментировало статью об отсутствии фанатов из Англии на ЧМ-2018

2 часа назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Испания - Россия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Хорватия - Дания
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 1 июля

Завтра, 2 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бразилия - Мексика
Все трансляции
Совет по закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении С-400 у России

Совет по закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении С-400 у России

3 часа назад
С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

7 часов назад
"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

8 часов назад
С 1 июля бюджетники в России должны получать зарплаты на карты "Мир"

С 1 июля бюджетники в России должны получать зарплаты на карты "Мир"

9 часов назад
Сочинская дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России на матче с Испанией

Сочинская дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России на матче с Испанией

5 часов назад
Кавани: невероятно рад, что мне удалось порадовать болельщиков

Кавани: невероятно рад, что мне удалось порадовать болельщиков

9 часов назад
Два гола уругвайца Кавани отправили Криштиану Роналду домой

Два гола уругвайца Кавани отправили Криштиану Роналду домой

11 часов назад
Сара Сандерс: Эр-Рияд подтвердил, что может увеличить добычу нефти

Сара Сандерс: Эр-Рияд подтвердил, что может увеличить добычу нефти

4 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
В Таиланде спасатели продолжат поиск детей, заблокированных в пещере восемь дней

В Таиланде спасатели продолжат поиск детей, заблокированных в пещере восемь дней

3 часа назад
Теннисистка Шарапова поднялась на две строчки в рейтинге WTA

Теннисистка Шарапова поднялась на две строчки в рейтинге WTA

3 часа назад
В ночь на 1 июля концентрация сероводорода на востоке Москвы была превышена в 5,5 раза

В ночь на 1 июля концентрация сероводорода на востоке Москвы была превышена в 5,5 раза

3 часа назад
В городе Дума в Сирии открылся детский парк аттракционов

В городе Дума в Сирии открылся детский парк аттракционов

4 часа назад
В Средиземном море испанцы спасли почти 60 мигрантов

В Средиземном море испанцы спасли почти 60 мигрантов

6 часов назад
Программа "Мобильный репортер" от 1 июля 2018 года

Программа "Мобильный репортер" от 1 июля 2018 года

7 часов назад
104
Защитник сборной Испании Пике может не сыграть против России

Защитник сборной Испании Пике может не сыграть против России

6 часов назад
Госдепартамент США вернул из Китая 11 американцев из-за акустических атак

Госдепартамент США вернул из Китая 11 американцев из-за акустических атак

7 часов назад
Пользователи Telegram во всем мире жаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи Telegram во всем мире жаловались на сбой в работе мессенджера

7 часов назад
WSJ: король Саудовской Аравии не обещал Трампу увеличить добычу нефти

WSJ: король Саудовской Аравии не обещал Трампу увеличить добычу нефти

8 часов назад
Формула власти. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

Формула власти. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

9 часов назад
12
Пеле поздравил Мбаппе с дублем в матче против Аргентины

Пеле поздравил Мбаппе с дублем в матче против Аргентины

4 часа назад
Роналду гордится своим выступлением на чемпионате мира

Роналду гордится своим выступлением на чемпионате мира

8 часов назад
Недолгий полет, падение, взрыв: в Японии пытались запустить ракету

Недолгий полет, падение, взрыв: в Японии пытались запустить ракету

8 часов назад
148
На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв

На газораспределительной станции в ДНР прогремел взрыв

9 часов назад
За себя, за близких, за страну: российские футболисты попробуют сделать чудо

За себя, за близких, за страну: российские футболисты попробуют сделать чудо

13 часов назад
На Кубани выпал град размером с кулак, повреждены 1800 дворов

На Кубани выпал град размером с кулак, повреждены 1800 дворов

10 часов назад
Легкоатлетка Ласицкене добилась 45-й победы подряд

Легкоатлетка Ласицкене добилась 45-й победы подряд

11 часов назад
В сирийской Хасеке прогремел взрыв, есть пострадавшие среди мирного населения

В сирийской Хасеке прогремел взрыв, есть пострадавшие среди мирного населения

11 часов назад
Аргентинец Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной

Аргентинец Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной

12 часов назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

01.07.2018 10:40
Болельщики сборной Испании боятся сглазить футболистов перед матчем с Россией

Болельщики сборной Испании боятся сглазить футболистов перед матчем с Россией

3 минуты назад
Жена Кержакова оказалась наркоманкой, обманувшей всех

Жена Кержакова оказалась наркоманкой, обманувшей всех

14 часов назад
Названы продукты, провоцирующие рак и защищающие от него

Названы продукты, провоцирующие рак и защищающие от него

17 часов назад
Россия призывает деполитизировать энергосотрудничество

Россия призывает деполитизировать энергосотрудничество

22 часа назад
Популисты захватили Европу?

Популисты захватили Европу?

30.06.2018 00:37
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

29.06.2018 21:37
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

29.06.2018 11:05
Китайское метро начали патрулировать свинки Пеппы

Китайское метро начали патрулировать свинки Пеппы

30.06.2018 10:31
Как мошенники воруют деньги с помощью WhatsApp

Как мошенники воруют деньги с помощью WhatsApp

29.06.2018 14:22
Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

28.06.2018 09:50