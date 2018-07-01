После матча с Францией аргентинцы молчали, а Месси чесал бороду

В четвертьфинале Уругвай сыграет с Францией. Команда с берегов Сены отправила домой серебряного призёра прошлого чемпионата Аргентину. Счёт — 4:3. А 19-летнего французского форварда Мбаппе уже сравнивают с легендарным Пеле. За какие достижения?

Национальные костюмы, одежда в цветах флага, необычные маски, барабаны, перья и огромные флаги. Все это — обязательный атрибут фестиваля болельщиков на каждом матче чемпионата мира. Одна из самых оригинальных болельщицких идей — сувенирные купюры. Месси рублей. Цвет — как будто тысяча, номинал десятка — игровой номер Месси. На одной стороне банкноты — сам Лео Месси, на другой — Лужники. Мечта и цель сборной Аргентины. Которой сбыться уже не суждено.

Голевую перестрелку в матче Франция — Аргентина ждали многие, но, что команды на двоих забьют семь, и в плане зрелищности перекроют матч Испания — Португалия — это было слишком. Такие матчи называют футбольными качелями, лидер менялся три раза.

Франция повела уже на 13-й минуте — Гризманн забил с пенальти после того, как сфолили на Мбаппе. Он полполя протащил мяч на скорости. Ответ Аргентины — чудо-гол Ди Марии и рикошет в начале второго тайма.

А потом были не менее выдающиеся голы: Павара — он положил корпус и попал точно в девятку, и дубль от золотого мальчика французского футбола Килиан Мбаппе. Два гола и заработаный пенальти. Мбаппе — 98-го года рождения. Сложно поверить. Человек, который практически уничтожил защиту сборной Аргентины — пока ещё тинейджер.

Франция победила 4:3. Гризманн и Мбаппе идут дальше. Финалист прошлого чемпионата мира едет домой уже после 1/8.

После матча вокруг "Казань-арены" зрелище уникальное. Десятки тысяч аргентинцев идут в полной тишине. И только для относительно немногочисленных поклонников трехцветных этот вечер в Казани — праздничный.

Путешествие сборной Франции в России продолжается. Что теперь будет со сборной Аргентины — большой вопрос. Сыграет ли Месси на чемпионатах мира ещё?

В Катаре в 2022-м Лео будет уже 35. Возможно, именно об этом великий аргентинец и думал, почесывая бороду на пути в автобус.