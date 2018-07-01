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1 июля 201810:26 Людмила Клыженко

Мексиканцы готовы выбрать президентом "кандидата из народа"

Мексиканцы в воскресенье выберут нового президента. По всей стране будет открыто около 160 тысяч участков для голосования. На высокий пост претендуют четыре кандидата. По данным соцопросов, фаворитом гонки является Андрес Мануэль Лопес Обрадор от коалиции левого толка "Вместе сотворим историю". Чем уже запомнилась его политическая карьера?

Лопес Обрадор позиционирует себя как "президент из народа" — ездит на простеньком "Ниссане", живет в недорогой квартире – и это, похоже, нравится жителям страны. По итогам опросов – голос за него готовы отдать 38% мексиканцев. Лопесу Обрадору – 64 года, и это его третья президентская избирательная кампания. В 2006-м году он проиграл с минимальным отрывом Фелипе Кальдерону, уступив всего несколько сотых процента. Тогда по стране прокатились акции протеста, возглавляемые его сторонниками. В 2012-м – снова попал только на второе место. Но, в течение пяти лет Обрадор был мэром Мехико. Все запомнили его социальные реформы – он ввел пенсии для жителей столицы, обновил систему общественного транспорта и учредил первый столичный университет. На посту президента Обрадор готов действовать радикально.

Он обещает объявить амнистию, отменить привилегии для чиновников и объявить войну коррупции: "Мы обязуемся прекратить коррупцию, остановить этот рак, который разрушает страну. Мы прекратим коррупцию. Страна будет чиста от нее".

Обрадор негативно относится к организации НАФТА, в которую входят США, Канада и Мексика. И гнет жесткую линию в отношениях с американским лидером. Даже написал критическую книгу – "Послушай, Трамп!" — где обвинил того в плохом отношении к мексиканцам.

При этом сам Обрадор тоже любит делать громкие заявления, его взгляды резко меняются, и он так же активно пользуется соцсетями.

Кроме него, на пост президента претендуют еще три человека — кандидат от коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя, экс-министр Хосе Антонио Мид и независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон. Президент Мексики избирается прямым голосованием на 6 лет без права повторного переизбрания, выборы проходят в один тур.

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