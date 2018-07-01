В США мужчина порезал ножом девятерых беженцев

В Штате Айдахо неизвестный, вооруженный ножом, напал на беженцев в жилом комплексе города Бойсе, пишет "Интерфакс". До того, как полицейские смогли задержать 30-летнего мужчину, он успел порезать девять человек. Всех их отправили в госпиталь, сообщило AP.

По словам представителя полиции, беженцы никак не провоцировали кровавую расправу над ними.