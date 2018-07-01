Для борьбы с санкциями Иран позволит частным компаниям экспортировать нефть

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири рассказал о планах правительства по противодействию американским санкциям. По его словам, частным иранским компаниям будет позволено продавать нефть на внешнем рынке, пишет ТАСС.

Джахангири назвал попытки забрать долю Ирана на нефтяном рынке "предательством". "Любой, кто попытается, однажды заплатит за это", — пообещал министр.

США и их союзники планируют полностью прекратить покупку нефти в Иране до 4 ноября. Несогласным гарантировано включение в американский санкционный список.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Иран обдумывает возобновление ядерной программы.