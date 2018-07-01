Дорожный знак отправил в нокдаун женщину-пешехода в Петербурге. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел необычный инцидент, произошедший, по утверждению автора ролика, в минувшую пятницу, 29 июня, в Санкт-Петербурге.

Машина, из которой велась съемка, остановилась перед светофором. В этот момент сильный порыв ветра уронил дорожный знак прямо на голову женщине-пешеходу только что перешедшей дорогу.

Неожиданный удар свалил пострадавшую с ног. Очевидцы помогли ей подняться.

Характер травм, полученных "жертвой" знака, не уточняется.