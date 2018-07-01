Тема:

Футбол-2018 6 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 июля 201811:29

Россия впервые в истории поборется за выход в четвертьфинал чемпионата мира

EPA

В воскресенье, 1 июля на московском стадионе "Лужники" состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная России встретится с Испанией. Хозяева турнира впервые в истории претендуют на выход в четвертьфинал мирового первенства. Прямую трансляцию матча покажет сайт Вести.Ru, а также на телеканал "Россия 1". Трансляция начнется в 16:50 по московскому времени.

В плей-офф подопечные Станислава Черчесова пробились благодаря двум победам на групповом этапе — над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), чем досрочно гарантировали себе преодоление первой стадии турнира. С шестью очками россияне заняли вторую строчку в группе, после того как в заключительном матче с Уругваем уступили со счетом 0:3.

В то же время футболисты Испании стали победителями своей группы. Благодаря двум ничьим с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), а также минимальной победе над Ираном (1:0) "красная фурия" заняла первое место. Для выхода в следующий этап подопечным Фернандо Йерро понадобилось набрать пять очков.

Между собой соперники ранее встречались пять раз. Преимущество в личных встречах не на стороне России, футболисты которой потерпели три поражения при двух ничьих. Примечательно, что одна из ничьих была завоевана в Санкт-Петербурге в 2017 году. Тогда поединок завершился со счетом 3:3.

Накануне очной встречи сборная России тренируется в полном составе. Главный тренер команды Станислав Черчесов отметил, что соперник демонстрирует совершенно другой футбол по сравнению с тем матчем: "Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Хулена Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому".

Напомним, что поединок Россия — Испания начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее по теме

Сейчас

12:20

В московском магазине мужчина взял заложника

12:14

46 пострадавших: автобус с детьми протаранил скорую в Германии

11:51

Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

10:30

В США неизвестный порезал беженцев

03:12

С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

01:48

"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

01:21

С 1 июля бюджетники должны получать зарплаты на карты "Мир"

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

23 минуты назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Испания - Россия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Хорватия - Дания
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 1 июля

Завтра, 2 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бразилия - Мексика
Все трансляции
Россия впервые в истории поборется за выход в четвертьфинал чемпионата мира

Россия впервые в истории поборется за выход в четвертьфинал чемпионата мира

53 минуты назад
Independent объяснила, почему на Западе мешают встрече Путина и Трампа

Independent объяснила, почему на Западе мешают встрече Путина и Трампа

41 минута назад
Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

1 час назад
Дорожный знак отправил в нокдаун женщину-пешехода в Петербурге. Видео

Дорожный знак отправил в нокдаун женщину-пешехода в Петербурге. Видео

56 минут назад
С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

9 часов назад
Хоккеист с женой и тремя детьми погиб в автокатастрофе

Хоккеист с женой и тремя детьми погиб в автокатастрофе

2 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
После матча с Францией аргентинцы молчали, а Месси чесал бороду

После матча с Францией аргентинцы молчали, а Месси чесал бороду

1 час назад
В США мужчина порезал ножом девятерых беженцев

В США мужчина порезал ножом девятерых беженцев

1 час назад
Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

2 часа назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Житель Татарстана разбил стекла в машине супруги, чтобы забрать у нее дочь. Видео

Житель Татарстана разбил стекла в машине супруги, чтобы забрать у нее дочь. Видео

25 минут назад
Дзагоев сообщил о готовности к матчу с Испанией

Дзагоев сообщил о готовности к матчу с Испанией

1 час назад
В ДНР сообщили о 4 обстрелах украинских силовиков до вступления в силу перемирия 1 июля

В ДНР сообщили о 4 обстрелах украинских силовиков до вступления в силу перемирия 1 июля

1 час назад
Для борьбы с санкциями Иран позволит частным компаниям экспортировать нефть

Для борьбы с санкциями Иран позволит частным компаниям экспортировать нефть

1 час назад
Обстановка по уровню сероводорода на востоке Москвы стабилизировалась

Обстановка по уровню сероводорода на востоке Москвы стабилизировалась

1 час назад
Мексиканцы готовы выбрать президентом "кандидата из народа"

Мексиканцы готовы выбрать президентом "кандидата из народа"

1 час назад
Футбольный болельщик научил кота кричать "гол"

Футбольный болельщик научил кота кричать "гол"

3 часа назад
Совет по закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении С-400 у России

Совет по закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении С-400 у России

4 часа назад
В Таиланде спасатели продолжат поиск детей, заблокированных в пещере восемь дней

В Таиланде спасатели продолжат поиск детей, заблокированных в пещере восемь дней

5 часов назад
Пеле поздравил Мбаппе с дублем в матче против Аргентины

Пеле поздравил Мбаппе с дублем в матче против Аргентины

5 часов назад
Сара Сандерс: Эр-Рияд подтвердил, что может увеличить добычу нефти

Сара Сандерс: Эр-Рияд подтвердил, что может увеличить добычу нефти

6 часов назад
Сочинская дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России на матче с Испанией

Сочинская дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России на матче с Испанией

6 часов назад
В Средиземном море испанцы спасли почти 60 мигрантов

В Средиземном море испанцы спасли почти 60 мигрантов

8 часов назад
Защитник сборной Испании Пике может не сыграть против России

Защитник сборной Испании Пике может не сыграть против России

8 часов назад
Госдепартамент США вернул из Китая 11 американцев из-за акустических атак

Госдепартамент США вернул из Китая 11 американцев из-за акустических атак

8 часов назад
Программа "Мобильный репортер" от 1 июля 2018 года

Программа "Мобильный репортер" от 1 июля 2018 года

9 часов назад
160
Пользователи Telegram во всем мире жаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи Telegram во всем мире жаловались на сбой в работе мессенджера

9 часов назад
Роналду гордится своим выступлением на чемпионате мира

Роналду гордится своим выступлением на чемпионате мира

9 часов назад
Недолгий полет, падение, взрыв: в Японии пытались запустить ракету

Недолгий полет, падение, взрыв: в Японии пытались запустить ракету

10 часов назад
316
"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

10 часов назад
Популисты захватили Европу?

Популисты захватили Европу?

30.06.2018 00:37
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

29.06.2018 21:37
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

29.06.2018 11:05
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

1 час назад