Россия впервые в истории поборется за выход в четвертьфинал чемпионата мира

В воскресенье, 1 июля на московском стадионе "Лужники" состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная России встретится с Испанией. Хозяева турнира впервые в истории претендуют на выход в четвертьфинал мирового первенства. Прямую трансляцию матча покажет сайт Вести.Ru, а также на телеканал "Россия 1". Трансляция начнется в 16:50 по московскому времени.

В плей-офф подопечные Станислава Черчесова пробились благодаря двум победам на групповом этапе — над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), чем досрочно гарантировали себе преодоление первой стадии турнира. С шестью очками россияне заняли вторую строчку в группе, после того как в заключительном матче с Уругваем уступили со счетом 0:3.

В то же время футболисты Испании стали победителями своей группы. Благодаря двум ничьим с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), а также минимальной победе над Ираном (1:0) "красная фурия" заняла первое место. Для выхода в следующий этап подопечным Фернандо Йерро понадобилось набрать пять очков.

Между собой соперники ранее встречались пять раз. Преимущество в личных встречах не на стороне России, футболисты которой потерпели три поражения при двух ничьих. Примечательно, что одна из ничьих была завоевана в Санкт-Петербурге в 2017 году. Тогда поединок завершился со счетом 3:3.

Накануне очной встречи сборная России тренируется в полном составе. Главный тренер команды Станислав Черчесов отметил, что соперник демонстрирует совершенно другой футбол по сравнению с тем матчем: "Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Хулена Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому".

Напомним, что поединок Россия — Испания начнется в 17:00 по московскому времени.