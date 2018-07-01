Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

В Сирии неизвестные в ночь на воскресенье запустили в сторону российской военной базы Хмеймим несколько дронов. Как сообщил представитель российских военных, средства ПВО обнаружили угрозу и уничтожили ее.

Малоразмерные воздушные цели приближались с северо-восточного направления, пишет ТАСС.

Противнику не удалось нанести базе или российским военнослужащим и самолетам какой-либо ущерб.