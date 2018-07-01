0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД

Новая редакция Правил дорожного движения вступила в силу с 1 июля. Постановлением правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым год назад, вводятся новые дорожные знаки. В их числе знаки, запрещающие движение автомобилям, чей экологический класс ниже указанных значений. Также на российских улицах появятся информационные таблички "Экологический класс транспортного средства", которые будут устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Новые правила, в частности, ограничивают въезд транспорта с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2", сообщает "Коммерсантъ".

Ограничения могут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Под действие новых правил могут попасть "Жигули", "Лада Самара" и подобные модели автомобилей.

Контроль над проездом транспорта будет осуществляться с помощью дорожных камер, инспекторы дорожного движения могут сверить госномер автомобиля с базой данных МВД, где указана информация об экологическом классе транспортного средства.

Когда знаки появятся на российских дорогах, сказать сложно — технические требования к ним пока не закреплены госстандартом. За несоблюдение новых правил дорожного движения предусмотрены штрафные санкции в размере 500 рублей.

Новые правила коснутся почти всех автовладельцев, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Комментируя ранее в интервью РИА Новости экологические нововведения в ПДД, он отметил, что правительства Москвы или Ленобласти, могут принять решение о езде в пределах МКАД или КАД только автомобилям экологического класса не ниже "Евро-3". Запрет на транспортные средства низкого класса экологической безопасности связан с выбросом опасных загрязнений. К примеру, выхлопы двигателя автомобиля класса "Евро-5" в 80 раз меньше загрязнений, выделяемых автомобилем класса "Евро-0". По словам эксперта, подобные жесткие ограничения действуют в крупных мегаполисах, таких, как, к примеру, Париж.

Ранее сообщалось, что в бюджеты российских регионов поступают десятки миллиардов рублей в виде штрафов за нарушение ПДД. В прошлом году оштрафованные водители пополнили бюджеты регионов в общей сложности на 69,3 миллиарда рублей, подсчитала аудиторско-консалтинговая группа "Финэкспертиза". Лидером по абсолютным цифрам стала Москва: в столице удалось собрать 16,6 миллиарда рублей. Второе место занимает Татарстан — 3 миллиарда рублей. Также в пятерку лидеров входят Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область.