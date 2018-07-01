46 пострадавших: автобус с детьми протаранил скорую в Германии

На севере Германии автобус с детьми выехал на встречную полосу дороги и врезался в скорую помощь. Совершить опасный маневр водителя заставило желание избежать столкновения с легковым автомобилем, пишет РИА Новости.

Как сообщил Bild, в автобусе ехали 42 ребенка от 10 до 15 лет и пять сопровождающих. В аварии получили ранения 46 человек. У одного ребенка тяжелые травмы, а 20 человек попали в больницу с легкими ранениями.