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1 июля 201812:15

Роналду: чувствовал себя в России счастливым

EPA

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала чемпионата мира против Уругвая (1:2) признался, что ему понравилось в России. По словам португальского нападающего, организация турнира ему понравилась.

"Организация чемпионата мира меня приятно удивила, — сказал Роналду, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на телеканал Globo. — Турнир прекрасно структурирован, много вопросов уделяется вопросам безопасности. Я чувствовал себя в России счастливым".

Напомним, что на мировом первенстве Роналду стал автором четырех голов. Португальская сборная на групповом этапе дважды сыграла вничью (с Испанией – 3:3 и Ираном – 1:1), одержала одну победу (над Марокко – 1:0), а в первом матче плей-офф потерпела поражение (от Уругвая – 1:2).

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