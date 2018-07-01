В московском магазине мужчина взял заложника. Инцидент произошел на Большой Академической. По данным "Интерфакс", злоумышленник удерживает сотрудника магазина.

Как уточняет ТАСС, захват заложника произошел в "Дикси". Место ЧП оцеплено, там работают сотрудники полиции, Росгвардии и Следкома. Кроме того, к магазину подъехала скорая.