Из красноярской ИК-16 сбежали трое преступников

Трое заключенных совершили побег из колонии-поселения в Красноярском крае. Об этом в воскресенье сообщает региональный главк Управления исполнения наказаний.

Исчезновение трех осужденных 1975, 1988 и 1995 г. р. заметили во время вечерней проверки по месту отбытия наказания в субботу, 30 июня, отмечается в сообщении. В нем уточняется, что двое заключенных осуждены на пять лет лишения свободы за угон, один — на четыре года за кражу.

За достоверную информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники службы исполнения наказаний предупреждают, что беглецы могут находиться в любом населенном пункте Красноярского края.

Ранее сообщалось, что сотрудник челябинского СИЗО пошел под суд за халатность. По версии следствия, обвиняемый плохо выполнял свои обязанности по надзору за арестованными и допустил побег особо опасного рецидивиста. Преступник, подпилив решетку камеры и переодевшись в форму охранника, совершил побег. Позже он был задержан в торговом центре Миасса при попытке позвонить жене.