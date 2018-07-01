Израиль перебросил на Голаны артиллерию и танки

Израильские военные пересмотрели угрозу границе страны в районе Голанских высот. Сирийские войска с 18 июня ведут бои против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Как заявили в пресс-службе Армии обороны, Израиль продолжит политику невмешательства в конфликт в Сирии, но возросшая активность боевых действий заставила усилить в группировку войск в районе высот.

210-ю дивизия армии Израиля получила в качестве подкрепления артиллерию и танки, пишет ТАСС. Войска развернуты на позициях в воскресенье утром.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху держит руку на пульсе сирийских событий. Он уведомил членов кабинета, что находится "в постоянном контакте с Белым домом и Кремлем по этому вопросу".

Израиль оккупировал сирийские Голаны в 1967 году.