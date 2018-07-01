Порошенко решил возродить морскую славу Украины

Украинский лидер Петр Порошенко поздравил в Facebook личный состав ВМС с профессиональным праздником и пообещал возродить морскую славу Украины.

При этом Порошенко пообещал поднять украинский флаг в бухтах Севастополя.

Это не первое его заявление о возвращении Крыма, однако пользователи в очередной раз посмеялись и пригласили Порошенко приехать в Крым и поинтересоваться мнением местных жителей.

Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Кремль уверяет, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.