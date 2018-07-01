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Ситуация на Украине 1 час назад
Недоделанный "Оплот" вскрыл системные проблемы украинской армии
В начале июня этого года украинские танкисты неудачно выступили на военных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в Германии. Многочисленные поломки и низкое качество производства новых танков Т-84 "Оплот" не позволили украинцам подняться выше последнего восьмого места.
Танкисты в первый же день жаловались на отказы механизма заряжания и неисправную систему прицеливания пушки. В видео на YouTube украинские военнослужащие перечислили и показали все недостатки танков, сопроводив показ нецензурными высказываниями.
"Оплот" позволяет автоматически заряжать только небольшое количество снарядов, остальное приходится делать вручную наводчику. Также после каждого выстрела нужно по новой наводить пушку на цель", — рассказал один из осведомленных специалистов.
Как сообщили источники RT в Минобороны Украины и "Укроборонпроме", специальная правительственная комиссия направлена для поиска виновных в провале.
Впрочем, эксперты считают, что низкое качество "Оплотов" — признак системного кризиса в армии и оборонном комплексе Украины.
Источник RT из партии "Батькивщина" видит коррупцию главной причиной проблем. Возможно, танковый завод получил некачественные детали и комплектующие.
Начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Роман Бинюков объяснил неудачу 14-й бригады "низким качеством производства" танков и неподготовленностью экипажей.
В свою очередь, высокопоставленный офицер из Минобороны Украины считает, что национальная команда не смогла справиться с новыми "Оплотами", потому что раньше выступала на привычных Т-64БВ.
Отчасти это верно, так как вместо тренировок военнослужащих во Львове заставили учить английский язык. До соревнований «"Оплоты" не сделали ни одного выстрела, а танкисты вместо полигона учились в основном на тренажёрах.
Командир танковой роты капитан Роман Багаев уверен, что основная вина лежит харьковском заводе им. Малышева, который модернизировал шесть Т-84, произведенных ещё в 2001 году, для выступления в Германии.
Как рассказал RT военный обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, "натовский биатлон намного проще российского". Но даже в простых условиях Украина провалилась. "Это свидетельствует о проблемах армии и оборонки", — пояснил Дрозденко.
К ним привела "утечка мозгов", полагает эксперт, а также халатность и безответственность чиновников и командиров.
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