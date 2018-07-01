Тема:

Ситуация в Донбассе 2 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
1 июля 201813:47 Сергей Арсеничев

Захарченко рассказал о донбасских "матрешках"

Трехсторонняя группа в Минске договорилась о так называемом "хлебном перемирии" в Донбассе. То есть стороны обязаны полностью прекратить боевые действия на время полевых работ. Замолчат ли пушки, и что сейчас происходит в прифронтовой зоне?

На полях Донбасса жарко. Во всех смыслах. Стартовала уборочная. Днем даже в тени почти плюс 40 по Цельсию и риск попасть под обстрел. Сейчас убирают горох, на очереди – озимая пшеница: колос уже налился и ждет своего часа.

В Донецкой и Луганской народных республиках предстоит убрать сотни тысяч гектаров посевов – урожай обещает быть неплохим. Вот это поле пшеницы, например, должно дать от 40 до 50 центнеров с гектара, но здесь сейчас думают даже не о центнерах, а о том, чтобы уборочная кампания прошла без эксцессов – до линии разграничения здесь совсем недалеко, а еще ни одно хлебное перемирие не было тихим.

В прошлом году это хозяйство, воюющее разве что только с сорняками, потеряло на прифронтовых полях два трактора, люди уцелели лишь чудом. Сейчас в ремонтных цехах технику готовят к работе. Вернется ли она с урожаем или будет подбита украинской артиллерией, никто не знает.

"У нас нет вариантов, надо хлеб убирать, надо людей кормить, поэтому мы работаем везде. Будем надеяться на тишину, но я думаю, вряд ли", – говорит начальник производственного участка сельхозпредприятия Николай Ковалев.

Часть полей находится буквально в километре от окопов Вооруженных сил Украины. Механизаторы вынуждены следить не только за ходом сбора урожая – сюрпризы могут быть любыми.

"Нам надо еще вперед туда смотреть, чтобы что-нибудь не поймать, не напороться", – рассказывает механизатор Леонид Николаев.

Объявленное в Минске так называемое "хлебное перемирие" означает полное прекращение огня с обеих сторон, и в общем, само его провозглашение – нонсенс, ведь еще с 2014 года самими Минскими соглашениями эта мера уже прописана, но к сожалению, не проходит ни дня, чтобы на Донбасс не падали снаряды.

"Мы на самом деле как матрешки – перемирие в перемирии и перемирием сверху накрыты. На самом деле никакого перемирия нет, это очередная болтовня Украины, она врет постоянно, очередное перемирие – это очередная ложь", — подчеркивает глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Сельчане надеются только на то, что интенсивность обстрелов в течение месяца снизится, и хотя бы световой день, пока в полях работают комбайны и люди, будет тихим. Тогда хлеб удастся собрать вовремя.

Ранее по теме

Сейчас

13:20

В районе захваченного московского магазина ограничили движение

12:33

Из кубанской ИК-16 сбежали трое преступников

12:20

В московском магазине мужчина взял заложника

12:14

46 пострадавших: автобус с детьми протаранил скорую в Германии

11:51

Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

10:30

В США неизвестный порезал беженцев

03:12

С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В московском магазине мужчина взял заложника

В московском магазине мужчина взял заложника

1 час назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Испания - Россия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Хорватия - Дания
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 1 июля

Завтра, 2 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бразилия - Мексика
Все трансляции
Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

1 час назад
Россия впервые в истории поборется за выход в четвертьфинал чемпионата мира

Россия впервые в истории поборется за выход в четвертьфинал чемпионата мира

2 часа назад
Порошенко решил возродить морскую славу Украины

Порошенко решил возродить морскую славу Украины

35 минут назад
Киев получил от Крыма "удар ниже желудка"

Киев получил от Крыма "удар ниже желудка"

1 час назад
Independent объяснила, почему на Западе мешают встрече Путина и Трампа

Independent объяснила, почему на Западе мешают встрече Путина и Трампа

2 часа назад
Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

3 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
После матча с Францией аргентинцы молчали, а Месси чесал бороду

После матча с Францией аргентинцы молчали, а Месси чесал бороду

3 часа назад
В США мужчина порезал ножом девятерых беженцев

В США мужчина порезал ножом девятерых беженцев

3 часа назад
Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

3 часа назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Боец MMA симулировал сердечный приступ, не захотев побеждать своего кумира

Боец MMA симулировал сердечный приступ, не захотев побеждать своего кумира

15 минут назад
Сенцов общается с друзьями и детьми, пишет новый сценарий

Сенцов общается с друзьями и детьми, пишет новый сценарий

18 минут назад
Мощный град серьезно повредил десятки машин и дома в Краснодарском крае. Видео

Мощный град серьезно повредил десятки машин и дома в Краснодарском крае. Видео

31 минута назад
Из красноярской ИК-16 сбежали трое преступников

Из красноярской ИК-16 сбежали трое преступников

39 минут назад
Израиль перебросил на Голаны артиллерию и танки

Израиль перебросил на Голаны артиллерию и танки

59 минут назад
0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД

0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД

1 час назад
46 пострадавших: автобус с детьми протаранил скорую в Германии

46 пострадавших: автобус с детьми протаранил скорую в Германии

1 час назад
Роналду: чувствовал себя в России счастливым

Роналду: чувствовал себя в России счастливым

1 час назад
Житель Татарстана разбил стекла в машине супруги, чтобы забрать у нее дочь. Видео

Житель Татарстана разбил стекла в машине супруги, чтобы забрать у нее дочь. Видео

1 час назад
Дорожный знак отправил в нокдаун женщину-пешехода в Петербурге. Видео

Дорожный знак отправил в нокдаун женщину-пешехода в Петербурге. Видео

2 часа назад
Дзагоев сообщил о готовности к матчу с Испанией

Дзагоев сообщил о готовности к матчу с Испанией

2 часа назад
В ДНР сообщили о 4 обстрелах украинских силовиков до вступления в силу перемирия 1 июля

В ДНР сообщили о 4 обстрелах украинских силовиков до вступления в силу перемирия 1 июля

2 часа назад
Для борьбы с санкциями Иран позволит частным компаниям экспортировать нефть

Для борьбы с санкциями Иран позволит частным компаниям экспортировать нефть

2 часа назад
Обстановка по уровню сероводорода на востоке Москвы стабилизировалась

Обстановка по уровню сероводорода на востоке Москвы стабилизировалась

3 часа назад
Мексиканцы готовы выбрать президентом "кандидата из народа"

Мексиканцы готовы выбрать президентом "кандидата из народа"

3 часа назад
Хоккеист с женой и тремя детьми погиб в автокатастрофе

Хоккеист с женой и тремя детьми погиб в автокатастрофе

3 часа назад
Футбольный болельщик научил кота кричать "гол"

Футбольный болельщик научил кота кричать "гол"

4 часа назад
Совет по закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении С-400 у России

Совет по закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении С-400 у России

6 часов назад
В Таиланде спасатели продолжат поиск детей, заблокированных в пещере восемь дней

В Таиланде спасатели продолжат поиск детей, заблокированных в пещере восемь дней

6 часов назад
Пеле поздравил Мбаппе с дублем в матче против Аргентины

Пеле поздравил Мбаппе с дублем в матче против Аргентины

7 часов назад
Сара Сандерс: Эр-Рияд подтвердил, что может увеличить добычу нефти

Сара Сандерс: Эр-Рияд подтвердил, что может увеличить добычу нефти

7 часов назад
Сочинская дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России на матче с Испанией

Сочинская дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России на матче с Испанией

8 часов назад
В Средиземном море испанцы спасли почти 60 мигрантов

В Средиземном море испанцы спасли почти 60 мигрантов

9 часов назад
Защитник сборной Испании Пике может не сыграть против России

Защитник сборной Испании Пике может не сыграть против России

9 часов назад
Госдепартамент США вернул из Китая 11 американцев из-за акустических атак

Госдепартамент США вернул из Китая 11 американцев из-за акустических атак

10 часов назад
С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

С 1 июля в Москве вырастут тарифы на ЖКХ

10 часов назад
Пользователи Telegram во всем мире жаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи Telegram во всем мире жаловались на сбой в работе мессенджера

10 часов назад
Роналду гордится своим выступлением на чемпионате мира

Роналду гордится своим выступлением на чемпионате мира

11 часов назад
Недолгий полет, падение, взрыв: в Японии пытались запустить ракету

Недолгий полет, падение, взрыв: в Японии пытались запустить ракету

11 часов назад
392
"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля

12 часов назад
Популисты захватили Европу?

Популисты захватили Европу?

30.06.2018 00:37
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

29.06.2018 21:37
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

29.06.2018 11:05
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

2 часа назад