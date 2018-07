Боец MMA симулировал сердечный приступ, не захотев побеждать своего кумира

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джонатан Айви во время боя против Тревиса Фултона попытался симулировать сердечный приступ. Это произошло на турнире в американском городе Индиана.

Во время поединка Айви после одного пропущенного удара ногой от соперника схватился за сердце, но продолжил бой и стал атаковать Фултона. Впрочем, боец не стал добивать своего оппонента и просто перестал избивать его. Вскоре Айви просигнализировал о том, что не собирается продолжать бой.

So to recap.. Johnathan Ivey fakes a heart attack, drops Travis Fulton, proceeds to follow up with GNP... then decides he can't punch his idol in the face anymore and taps out. #mmathings pic.twitter.com/grK54YhOe0