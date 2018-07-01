Велогонщик Фрум не допущен до "Тур де Франс"

Британский велогонщик команды Sky Крис Фрум получил отказ на участие во веломногодневке "Тур де Франс". Такое решение приняли организаторы гонки. Они опасаются, что таким образом гонке может быть нанесен репутационный удар. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в крови британского велогонщика была найдена чрезмерная доза сальбутамола, который не читается допингом до тех пор, пока не будет превышена максимально допустимая норма. Проба Фрума выявила двукратное нарушение этого правила.

На данный момент, Фрум не получил дисквалификацию поскольку ждет окончательного вердикта по своему делу. Сам гонщик не признает свою вину, объяснив превышение лечением астмы. После обнаружения у него вещества он стал победителем "Джиро д'Италия".

Ранее бывший французский гонщик Бернар Ино призвал действующих спортсменов бойкотировать "Тур де Франс" в случае, если до него будет допущен Фрум.