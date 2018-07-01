Британцы сбросили на сирийцев 227-килограммовую бомбу

Недалеко от базы международной коалиции Эт-Танф (сирийская провинция Хомс) на позиции правительственных войск самолет "Тайфун" британских ВВС сбросил бомбу массой 227 килограммов, один офицер погиб, семеро ранено.

Это первый инцидент такого рода с апреля 2018 года.

21 июня в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии неопознанными формированиями были атакованы одна из бригад "Сирийской свободной армии" "Магавир ас-Саура" и советники из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Министерство обороны Великобритании отказались идентифицировать силы, по которым нанесен удар. Однако действия королевской авиации были названы адекватным ответом на угрозы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что мирные жители не пострадали, стало быть, нет нужды информировать британский парламент о пострадавших военных, передает ТАСС.