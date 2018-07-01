Получивший 25 лет рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете

Опасный преступник Редуан Фаид сбежал из тюрьмы во Франции на вертолете. В этом ему помогли несколько пособников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, столь экзотическим способом Фаиду удалось выбраться из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна, где он отбывал 25-летний срок.

Это уже второй удачный побег Фаида из мест заключения. В 2010 году он напал на инкассаторский фургон, завязалась перестрелка, в которой погибла служащая муниципальной полиции. Преступник был арестован, но через три года сбежал, захватив пятерых заложников. Тогда у него тоже были пособники, поскольку у тюрьмы его поджидала машина, а при побеге он использовал взрывчатку. Через 46 дней его поймали, и в апреле этого года Фаид был приговорен к 25 годам лишения свободы по совокупности совершенных преступлений. Такой вердикт вынес суд Парижа.

В 2012 году подобный случай произошел и в России. Заключенный Алексей Шестаков улетел на вертолете из тюрьмы в Вологодской области. Как потом выяснилось, побег организовал его родной брат, который вместе с неизвестной женщиной захватил вертолет Ми-2 и заставил пилота лететь к тюрьме.