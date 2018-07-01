Спецоперация в Москве: захватчик магазина обезврежен

Мужчина, взявший в заложники работницу магазина, задержан, сообщает ТАСС.

"Мужчину задержали, работница магазина освобождена, ее госпитализируют", — сообщает информагентство.

Операция по освобождению работницы супермаркета заняла около трех часов.

По словам очевидцев, задержанный находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в помещении магазина "Дикси" на Большой Академический улице мужчина незаконно удерживает работника супермаркета.

Недавно работники супермаркета "Дикси" избили покупателя батоном хлеба за требование предоставить книгу жалоб. Инцидентом заинтересовались в московской прокуратуре.