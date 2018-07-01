В России выросли акцизы на сигареты и папиросы

Правительство России с 1 июля 2018 года повысило акцизы на продукцию табачной промышленности. Так, на сигареты акциз вырос на 10 процентов до 1,718 тысяч рублей за тысячу штук, пишет "Интерфакс". При этом акциз вырос на фиксированную часть цены табака, а адвалорная (процент от максимальной розничной цены) — не изменилась.

Следующее повышение акцизов на сигареты запланировано 1 января 2019 года.