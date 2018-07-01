Пентагон втихаря изменил свои цели и задачи

Пентагон без официального заявления изменил положения о целях и задачах на своем сайте.

Ранее задачей Пентагона была безопасность страны, ныне его миссия – обеспечение США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом.

В самом ведомстве уверяют, что текст на сайте не менялся с 2017 года. Хотя нынешняя редакция на фоне политики американского президента Дональда Трампа выглядит более агрессивной.

Видимо, правки вносились без огласки и поспешно, передает РИА Новости