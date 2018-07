Роскачество поделилось результатами второго этапа проверки пива

Эксперты проверили, влияет ли место производства пива одного бренда на качество готового продукта, а также посмотрели на миграцию фталатов из тары.

По поручению Правительства РФ Роскачество проводит мониторинг качества светлого фильтрованного пива – самой популярной категории пива у россиян по данным аналитических агентств. В исследование вошло 40 крупнейших брендов, включая Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Балтика, Lowenbrau, Очаково, Клинское, Krusovice, Amstel, Carlsberg, Жигули и другие. Исследуемые торговые марки занимают лидирующие позиции по объемам продаж в одной категории — "пиво светлое фильтрованное пастеризованное".

Исследование поэтапно проходит сразу в нескольких аккредитованных испытательных центрах по нескольким направлениям, включая обязательные требования действующего законодательства, расширенную дегустационную программу, а также повышенные требования к качеству сырья.

Качество зависит от места производства

Роскачество провело эксперимент и сравнило два пива одной торговой марки, которые произведены в России и за рубежом, проверив миф о том, что качество пива принципиально зависит от места его происхождения. На основе данных аналитических агентств, а также по итогам голосования пользователей портала Роскачества, для эксперимента были выбраны аналогичные виды пива Krušovice Světlé Royal, сваренное в России, и Krusovice Imperial, произведенное в Чехии.

По результатам физико-химических и органолептических испытаний, показатели качества Krušovice Světlé Royal, сваренного в России, и Krusovice Imperial, сваренного в Чехии, находятся практически на одном уровне, хотя сами товары отличаются по цене. Представитель производителя пояснил, что эти два светлых пива из разных стран почти идентичны по рецептуре, а расходятся в цене исключительно из-за места производства. Локализация производства пива Krušovice в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и, соответственно, снизить конечную стоимость продукта. Сравните – цена за банку российского пива – 63 руб./ 0,45 л. Цена за банку чешского – 130 руб./ 0,5 л.

Если говорить об идентификационных признаках пива – качестве и количестве солода, которое в России нормируется Федеральным законом №171, то по итогам испытаний в обоих случаях массовая доля соложеных продуктов превысила 80%.

О том, как проходит процесс брожения в пиве, говорит кислотность и pH. Если кислотность слишком высокая, а pH низкий, это означает, что пиво перебродило: в таком случае оно будет слишком кислым. Низкая кислотность и высокий pH говорят о том, что пиво не добродило – у такого напитка вкус будет невыраженным. В обоих случаях у Krušovice эти показатели находились на одном уровне. Кроме того, и в российском, и в чешском светлом пиве не содержатся искусственные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты.

На примере специального сравнение пива одной торговой марки нам удалось проверить распространенное потребительское мнение о зависимости качества продукта от локализации производства. "Качество пива зависит от культуры производства, умения производителя наладить все производственные процессы, включая контроль входного сырья, таким образом, чтобы избежать технологических сбоев – при которых может нарушиться заданный процесс брожения", — говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Роскачество продолжит проводить сравнительные испытания одинаковых марок товаров, произведенных в России и в других странах.

(Кстати, подобный проект Роскачество проводило и в отношении продуктов – тогда битва проходила между британским и российским Heinz)

Качество пива зависит от тары

В ходе второго этапа исследования качества светлого пива, эксперты в лабораторных условиях также проверили распространенное потребительское мнение о возможной миграции вредных веществ из тары. Многие покупатели уверены – из алюминиевых банок и бутылок ПЭТ в пиво мигрируют вредные вещества. А вот экологичность и безвредность стекла мало у кого вызывает сомнения.

Некачественная упаковка действительно потенциально может передать продукту фталаты – канцерогены, которые откладываются в жировой ткани и провоцируют развитие онкозаболеваний. Стоит успокоить потребителя — фталаты содержатся в основном в непищевом пластике. Потенциально опасные, не обработанные специально, алюминий и пластик не должны встречаться в пищевой промышленности. Роскачество проверило, выполняется ли данное требования производителями.

Законодательно установленных нормативов по содержанию алюминия и фталатов в РФ для пива пока не существует, но эксперты технического комитета Роскачества при Росстандарте установили для пива нормы, принятые для упаковки питьевой воды первой категории.

По результатам лабораторных испытаний на показатели миграции вредных веществ из тары ни одного отклонения выявлено не было. Таким образом, потребители могут без опаски выбирать светлое пиво в любой упаковке.

Напомним, исследование категории "пиво светлое фильтрованное пастеризованное" проходит поэтапно в аккредитованных лабораториях. Органолептические (сенсорные) тесты проводятся лучшими профессиональными дегустаторами по международным методикам, гармонизированным техническим комитетом Роскачества. Выводы из исследования постоянно дополняются новыми результатами на странице пивного спецпроекта на портале Роскачества. После дешифровки всех протоколов лабораторных испытаний Роскачество представит в Правительство РФ детальный отчет о полученных результатах исследований, а также сформирует предложения по повышению качества алкогольной продукции, в том числе предложения по изменению действующего ГОСТа и внедрению новых методик испытаний. Детальные результаты исследования по всем торговым маркам будут доступны широкой общественности на портале Роскачества.

Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками чревато для вашего здоровья. Также информируем, что данный материал не рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет.

Роскачество рассказало о принципах дегустации пива

Всероссийская проверка качества пива, проведенная Роскачеством по поручению Правительства, накануне чемпионата мира по футболу, вызвала большой общественный интерес. В частности, львиная доля внимания была уделена одному из самых важных пунктов проверки алкогольных напитков – дегустации.

Опыт международных организаций, имеющих сходный функционал с Роскачеством, подтверждает, что алкогольные напитки должны обязательно пройти не только оценку химического состава, но и вкусовых качеств. Так, подобные исследования проводят организации Organisation of Consumer and Users (Испания), Which? (Великобритания), Altroconsumo (Италия). Отметим, что созданный Правительством ФРГ независимый германский институт информации для потребителей Stiftung Warentest в течение более чем 50 лет регулярно проводит проверку светлого и темного пива, делая это в соответствии со способом L 00.90-11/1 (обычный профиль) и L 00.90-11/2 (консенсусный профиль), отводя дегустационным оценкам целых 40% от своего итогового рейтинга пива. Этим же принципам следует и учрежденная Минпромторгом Чехии организация D-Test (Чехия), мониторящая качество на потребительском рынке страны и формирующая рейтинги различных товаров по итогам глубокого исследования их качества.

Следуя примеру международных коллег, Роскачество регулярно, на основании разработанных регламентов проводит дегустационные оценки различных продуктов. Стремясь к максимальной открытости, Роскачество, готовясь к этапу дегустации пива, объединило две принципиально разных группы экспертов – дегустационная комиссия наполовину состояла из заслуженных специалистов научного сообщества, а на половину из сертифицированных экспертов транснациональных корпораций.

Определяя количество членов комиссии (в международных дегустациях подобного уровня принимают участие от 8 до 15 человек), Роскачество остановилось на 12. В группу экспертов входили профессиональные дегустаторы крупнейших мировых пивных компаний, являющихся членами одного из отраслевых союзов, а именно Союза российских пивоваров. Так в дегустации принимали участие специалист аналитического контроля ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен", координатор по сертификации и дегустации АО "САН ИнБев", химик-аналитик первой категории ООО "Пивоваренная компания «Балтика", вице-президент по производству и качеству АО МПБК "Очаково", главный пивовар ЗАО "Московская пивоваренная компания".

Также органолептические показатели пива оценивали президент другого отраслевого союза – ассоциации "Ячмень, солод, хмель и пиво России", руководитель испытательной лаборатории Международного исследовательского центра "Пиво и напитки XXI век", сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП) и директор департамента исследований Роскачества.

Стоит отметить, что дегустаторы являются обладателями международных сертификатов, подтверждающих их высокую квалификацию. А сама дегустация проводилась Роскачеством в стенах базового отраслевого НИИ "Пивоваренной, безалкогольной и винодельческой продукции" на основании соответствующего ГОСТ и утвержденной методики. Важно отметить, что испытания проходили не все сорта пива, которые есть на рынке, а конкретная категория "пиво светлое фильтрованное пастеризованное" — именно так обозначают данные виды пива производители на этикетке.

Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов рассказал, что при потреблении пива «немаловажно и вкусовое восприятие напитка потребителем», и здесь ценителям напитка могут пригодиться советы профессиональных дегустаторов.

"Каждый сорт пива характеризуется своим сенсорным профилем. Именно соответствие этому сенсорному профилю и проверяют дегустаторы. Важно отметить, что дегустатор – сложная, ответственная и психологически напряженная работа, требующая профессиональной подготовки. Дегустаторы проходят отбор, периодическое обучение, проверку знаний и калибровку, целью которых является развитие способности дегустаторов выявлять привкусы в сложных системах, таких как пиво", — рассказал он.

Важность этапа дегустации при определении рейтинга товара отметил и известный винный эксперт Игорь Сердюк. "Дегустация имеет большое значение при проверке любого пищевого продукта, в том числе алкогольной продукции. Органолептическая оценка очень важна, она выявляет стиль продукта. Лабораторный анализ может выявить наличие тех или других составных частей, но никогда не даст оценку качества продукции. Пищевая продукция создается, в частности, для удовольствия, и это удовольствие описывается как раз дегустационными терминами. Без совокупности органолептического и лабораторного анализа мы не получим полноты картины", — сказал он, выразив мнение, что при оценке пищевого продукта оценке вкусовых качеств должно отводиться не менее 80% процентов от конечного показателя.

Сердюк подчеркнул, что отечественные пивовары должны ориентироваться на внедряемые Роскачеством мировые достижения и международный опыт в области органолептики. "Вписывать наше пивоварение в контекст мирового пивоварения крайне важно", — пояснил он.

Принимавший участие в дегустации президент союза "Ячмень, солод, хмель и пиво России" Александр Мордовин, являющийся также сертифицированным экспертом по вопросам пивоваренной отрасли Научно-исследовательского центра по вопросам качества пищевой и пивоваренной продукции "Вайнштефан" Технического университета в Мюнхене, подчеркнул, что формат проведенной Роскачеством органолептической дегустации полностью соответствует мировым и российским практикам проведения дегустаций пивоваренной продукции, в том числе одному крупнейших дегустационных конкурсов в мире "Пиво — Звезда Европы", в котором участвуют более 2 тысяч образцов и результаты которых признаются потребителями многих стран.

"Слепой" метод дегустации, полное отсутствие доступа экспертов к информации о производителе, высокий экспертный уровень независимых дегустаторов позволяют сделать вывод о соответствии вынесенных итоговых оценок исследуемым образцам пивоваренной продукции. Уровень экспертов подчёркивает профессиональное образование, многолетняя профессиональная деятельность, опыт участия в дегустациях и конечно же, международное признание", — подчеркнул он.

Однако Мордовин отметил существующие проблемы стандартизации пивной продукции. Эксперт подчеркнул, что в ГОСТе отсутствуют критерии горечи (IBU) и конечной плотности, которые являются одними из основных характеристик пива в международной классификации. Кроме того, большинство ссылочных стандартов на методы испытаний пивоваренной продукции в РФ, по его словам, разработаны еще в 80 годах прошлого века и являются «морально устаревшими». Президент отраслевого союза рекомендовал Роскачеству оперативно инициировать усовершенствование данных нормативных документов.

В данных условиях наличие современных стандартов на пивоваренную продукцию будет способствовать развитию отечественной независимой пивоваренной отрасли, давать экспертам при проведении дегустаций возможность более конкретной и комплексной оценке образцов и способствовать дальнейшему улучшению культуры потребления данной продукции, подчеркнул он.

Комментируя реакцию одного из производителей и одного из отраслевых союзов на результаты исследования, г-н Мордовин отметил, что их оценки точно нельзя назвать беспристрастными.

"Союз российских пивоваров представляет интересы транснациональных корпораций, они оплачивают деятельность союза. Поэтому все, что касается их оценки по качеству пива ориентировано на позицию транснациональных корпораций. Это нормальная реакция – зачастую из-за выгоды пытаются уничтожить здравый смысл. При проведении любого рейтингования есть недовольные. Конечно, открытое указание тех, кто проиграл, не нравится проигравшему, реакция Союза пивоваров закономерна", — сказал он.