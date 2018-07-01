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Футбол-2018 25 минут назад
У западных фанатов - полная "перезагрузка" представлений о России
Как чемпионат мира по футболу меняет образ России в мире?
Мяч взлетает на фоне купола главного корпуса Кремля. Футбол в России теперь даже на Красной площади. Юные футболисты пытаются победить вратаря-робота. Как ни старайся, а он почему-то почти всегда мяч отбивает. Президент Путин и глава FIFA Инфантино тоже попробовали одолеть робота.
"Забила здесь недавно одна женщина, — рассказали Путину, — да и то потому, что вместе с мячом в ворота полетели ее туфли". Президент решил попробовать еще раз.
Организаторы городка поведали, что хоть какие-то шансы забить появляются, если стараться попасть в "девятку". Джанни Инфантино не выдержал тоже.
В это время на Красной площади продолжались гулянья болельщиков со всего мира. Они сейчас повсюду: узнают Россию во всех ее проявлениях.
Город-курорт Светлогорск на Балтийском море. В июне здесь жарко не так уж и часто, но именно сейчас, в дни чемпионата, — плюс 28, так что пляжи заполнены. Людей, конечно, намного больше обычного еще и потому, что сейчас здесь очень много иностранцев. И на узкой пляжной полосе англичане, бельгийцы и россияне – рядом друг с другом. За несколько часов до матча в Калининграде они пытаются успеть еще и позагорать в России.
После вылета с чемпионата сборной Германии в море отправились и немцы.
Болельщица из Бельгии по имени Нейла, помочив ноги, пополнила свою копилку впечатлений о России. "Очень здорово! Я очень удивилась. Немного нервничала перед приездом, но здесь отлично, и я рада, что приехала. Когда-нибудь обязательно вернусь", — говорит Нейла.
Кукуруза на углях, кукуруза вареная, "вкусняшка смузи" — гости из Великобритании, конечно, не очень-то понимают, что означают все эти надписи и названия, но, сидя в кафе на набережной, говорят: "Очень красиво. Очень гостеприимные люди, хорошая еда, все нравится. Мы не слушали, что там про политику говорят, и вот мы здесь".
После нескольких лет остановки в Светлогорске теперь вновь работает канатная дорога, ведущая от моря к городу. Особые виды, которыми теперь наслаждаются в том числе и иностранные гости. Ориентироваться здесь им помогают волонтеры.
Микроавтобус из Бельгии проехал уже половину России.
У многих англичан после нескольких дней пребывания — полная "перезагрузка" представлений о России, которые им навязывали дома. "Полный бред. Раньше я побаивался, но теперь все отлично, — говорит один из английских болельщиков. – "Будь осторожен там", говорили мне многие. Но как только я приехали, увидел, что люди здесь потрясающие и очень добрые".
"Сказка, невероятная страна! Весь негатив Запада, направленный против России, беспочвенный. Все, что они говорят, — выдумка! Россия заслуживает того, что чемпионат мира проходит именно здесь", — признаются болельщики.
Незадолго до старта чемпионата британская ВВС рассказывала своим зрителям о неприветливой России, в которой улыбка на лице — это повод для объяснений с полицией.
Немецкое телевидение перед чемпионатом старалось все-таки более объективно преподносить Россию — показывать и ее плюсы тоже — но снова — любимые Западом темы: гомосексуалисты, которых якобы притесняют, оппозиционно настроенные интеллигенты, которых якобы обижают, и народ, стоящий в очередях за дешевым пивом.
Новенький аэропорт, и прямо здесь же — бельгийское пиво в бельгийском пабе — вот что увидели иностранцы, прилетевшие в Калининград. Персонал, подучивший английский.
"У нас были определенные сомнения перед отъездом, но они моментально развеялись", — рассказал один из болельщиков.
Сомнения были еще и потому, что фанатов пугали агрессивными футбольными болельщиками-россиянами: ворох сюжетов, когда некие люди сидят к камере спиной и угрожают.
"Отравление шпиона: НАТО высылает российских дипломатов", "Опасения за безопасность болельщиков на чемпионате" – 17-летний англичанин Тэо Огден перед поездкой в Россию цитирует в своем блоге все то, что пишет британская пресса. Но он все равно полетел на чемпионат вместе с отцом.
"Люди просто прекрасно проводят время, общаются. Никаких оскорблений, никаких проблем", — сказал Тэо.
Они побывали уже практически во всех городах чемпионата, летали самолетами, ездили плацкартными поездами, ходили по совсем провинциальным районам, обедали в обычных кафе, жили в стандартных съемных квартирах
В одной из квартир на фоне "бабушкиного ковра" юный англичанин записал свой очередной ролик о том, как вместе с отцом они, кажется, уже по-всякому испытывали судьбу в России, но так и не столкнулись с той самой обещанной русской агрессией.
"К нам подошел русский и спросил: "Самара Арена"? Запрыгивайте в машину — никаких денег не надо. И мой отец не дал никаких денег, потому что это оскорбило бы его. А по дороге домой мы встретили пожилого человека и с ним двоих здоровых парней, которых легко можно принять за русских хулиганов. Так вот эти так называемые "хулиганы" поддерживали дедушку, помогая ему пройти вниз по склону. Это то, чего вы никогда не увидите о России. Вы только и слышите русские — сексисты, хулиганы, вы никогда не увидите хороших русских. Это позор, что это не показывают, но у них не будет рейтингов и просмотров", — уверен Тэо.
Их так много и долго пугали на родине такой страшной Россией, но им здесь почему-то совсем не страшно. Нескончаемый праздник! Отрицать очевидное стало настолько невозможным, что в эфире все той же ВВС — вдруг совершенно искрящие репортажи с Никольской улицы.
Шведское правительство, ранее заявлявшее о бойкоте чемпионата в России, теперь собирается приехать и поддержать свою сборную. И даже президент США, чей Госдепартамент также призывал не посещать Россию из-за опасностей, говорит о чемпионате исключительно в превосходной степени.
"Я считаю, что Россия проводит его на фантастическом уровне, это потрясающе! Мой сын обожает футбол и любит смотреть матчи чемпионата мира. Россия великолепно справляется с проведением чемпионата. Это захватывающее зрелище даже для того, кто не увлекается футболом", — заявил Дональд Трамп.
Калининградский таксист Антон рассказывает, что чемпионат мира его город и он сам запомнят навсегда. Круглосуточными эмоциями. А впереди ведь еще самое интересное — финальная половина чемпионата.
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