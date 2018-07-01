Грузовик смял пять машин на железнодорожном переезде в Новомосковске. Видео

Очевидец дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 30 июня, в Тульской области, разместил в сети запись с регистратора, запечатлевшего момент столкновения.

На записи видно, как грузовик подъехал к железнодорожному переезду, перед которым скопились легковушки, и, практически не снижая скорости протаранил их.

Участниками аварии, помимо самого виновника, стали еще пять машин.

По предварительным данным, несколько человек, которые находились в легковых авто, получили ушибы, ссадины, переломы и рассечения.

Как утверждают очевидцы, водитель грузовика уснул за рулем, однако официального подтверждения этой информации пока нет.