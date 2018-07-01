1 июля 201815:50
Захват московского супермаркета: подробности
Пьяный рецидивист держал в заложниках работницу супермаркета три часа.
Сейчас мужчина задержан, ведется его допрос, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России.
Ранее сообщалось, что в супермаркете "Дикси" на Большой Академической улице удерживается в заложниках сотрудница магазина, преступник вооружен ножом. Как уточняют в пресс-службе Следственного комитета, спецоперация заняла три часа. Личность преступника установлена, он уже был судим за имущественные преступления.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника). Пострадавшая госпитализирована, идет допрос задержанного, опрашиваются свидетели ЧП.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Россия впервые в истории поборется за выход в четвертьфинал чемпионата мира
- Артем Дзюба: с Испанией нужно сыграть выше своего максимума
- Мбаппе как Пеле: футболисты Франции выбили сборную Аргентины
- Два гола уругвайца Кавани отправили Криштиану Роналду домой
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
"Натали Турс" сокращает чартеры
- Путин утвердил антикоррупционный план
- Первые Су-57 готовы к отправке в войска
- В городе, где отравили Скрипалей, устроили праздник
- В России ответили на крымское "посмотрим" Трампа
Самое читаемое
-
Пенсионерку, унесенную в Средиземное море на матрасе, обнаружили спустя 20 часов
- Трагедия в прямом эфире: многодетная мать на коленях умоляет вернуть дочь
- Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов
- "Там каждый вдох причиняет боль": на Земле зафиксирована рекордно низкая температура
- Появилось видео с выбегающим из горящего самолета подростком
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цена: вся правда о стоимости ремонта новой "Тойоты"
- Honda показала обновленный 8-местный кроссовер Pilot
- Ливанских регулировщиц одели в соблазнительную униформу (видео)
- Porsche установил абсолютный рекорд легендарного Нюрбургринга
- В Москве радикально изменятся правила выдачи знаков "Инвалид"
Экономика
-
СМИ: санкции ЕС продлят на полгода
- Валюты бывшего СССР ждут встречи Путина и Трампа
- РЖД сократит 42 тыс рабочих мест
- Прогноз: Минфин вновь сыграет против рубля
- Бюджетный отдых этим летом: 10 курортных поселков
- Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
Недвижимость
-
Сколько стоит обставить однокомнатную квартиру?
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Чем еще опасны комары: как обычный укус стал причиной пугающей инфекции
- Инструкция: как приготовить полезные шашлыки
- 5 модификаций тела, которые все еще могут удивить
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Россия простилась с Андреем Дементьевым
- Токсичный пропофол убивает
- Постпред США в ООН на родине предков
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Искусственный интеллект как оракул ЧМ-2018 по футболу в России
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Из-за грозы закрыли фан-зону на Воробьевых горах
- Осторожно, самокат! Как себя обезопасить и где кататься нельзя
- Участок Филевской линии метро закрыт на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков
Сегодня
Трансляции
Болтон рассказал, чего Трамп ждет от встречи с Путиным
22 минуты назад
Опубликовано видео допроса захватчика московского магазина
55 минут назад
Киев получил от Крыма "удар ниже желудка"
5 часов назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме
29.06.2018 08:22
США не смотрят на КНДР сквозь розовые очки
23 минуты назад
"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов
27 минут назад
Закон о добровольном сексе вступил в силу
1 час назад
Пентагон втихаря изменил свои цели и задачи
1 час назад
В России выросли акцизы на сигареты и папиросы
2 часа назад
Захарченко рассказал о донбасских "матрешках"
3 часа назад
Порошенко решил возродить морскую славу Украины
3 часа назад
Из красноярской ИК-16 сбежали трое преступников
3 часа назад
Израиль перебросил на Голаны артиллерию и танки
4 часа назад
0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД
4 часа назад
Хоккеист с женой и тремя детьми погиб в автокатастрофе
7 часов назад
Популисты захватили Европу?
30.06.2018 00:37
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"
29.06.2018 11:05
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
6 часов назад