Чемпионат мира по футболу: космическая еда и знаменитое "ху"

Болельщики из Уругвая начинают петь песни прямо по пути в самолет, который отправляется в Самару. Еще только сутки до игры, но они уже готовы болеть за свою команду.

Запевают еще в очереди на посадку. На входе подхватывают. Тут же начинают доставать флаги. И вот уже поет весь самолет. Флаги уже почти у каждого.

Не теряются и наши. Трое болельщиков во весь голос пытаются перекричать уругвайцев. Они уважительно аплодируют. Несмотря на то что в самолете — соперники, атмосфера душевная и даже братская. То же самое продолжается и после прилета. Уругвайские трибуны болеют.

Под "Калинку-малинку" перед матчем Россия — Уругвай танцуют и российские болельщики, и корреспонденты, которые приехали сюда из Уругвая. Вот она, атмосфера чемпионата мира по футболу! Репортер не устоял перед нашими болельщиками и пустился в хоровод прямо с микрофоном в руках.

А вот на футбольных полях — драма за драмой: в плей-офф каждая игра — на вылет. Главное противостояние двух величайших футболистов — Лео Месси и Криштиану Роналдо — завершилось, едва начавшись. И сборная Аргентины, и сборная Португалии вылетели с чемпионата после тяжелейших матчей.

В игре с Францией победы Аргентины ждали даже в Антарктиде.

Счет открывает Уругвай. Пенальти на 13-й минуте. Весь стадион начинает петь по-испански. Аргентина идет вперед. Опорная защита французов дает сбой. Мяч получает Ди Мария. Мощнейший удар. Закручивает в "девятку". Вратарь в прямом смысле.

Живая легенда Диего Марадонна на трибуне вскидывает руки вверх и сжимает кулаки. Минуты — еще одно чудо: после углового мяч принимает Месси, бьет со своей коронной левой. Защитник Меркадо, кажется, пытается убрать ногу, чтобы не мешать удару, и одним касанием переправляет мяч в другой угол – гол!

Пять минут — французы снова атакуют. Мяч получает молодой феномен 19-летий Мбаппе. Аргентинцы проигрывают — 2:4. Последний шанс. Заканчивается основное время. Две минуты до конца матча.

Серхио Агуэро хватает мяч, чтобы быстрее разыграть снова, и попытаться забить еще. Последняя атака Аргентины. Удар — мяч попадает в их же игрока. Финальный свисток.

Пока Месси сдерживал слезы — это четвертый чемпионат мира, который ему не удается выиграть, — на поле выходил Криштиану Роналду с командой Португалии. Действующие чемпионы Европы пропускают уже на 7-й минуте. Один звездный игрок уругвайцев – Суарес — подает на Кавани, который забивает за защитников португальцев.

Португальцы отвечают только после перерыва. Разыгрывают угловой. Роналду не дотягивается, и футболист Пепе сравнивает счет.

Считаные минуты: уругвайцы не прощают. Пас на Ковани, и одним ударом выворачивает голеностоп так, что мяч облетает вратаря португальцев: 2:1.

На последних минутах в атаку бросаются все. В штрафную площадь уругвайцев приходит даже вратарь португальцев Руй Патрисиу. Увы... Финальный свисток. Криштиану Роналду, не выдавая ни единой эмоции, уходит с поля. Португалия, как и Аргентина, едет домой.

Фантастические эмоции и на трибунах. Врач-педиатр из Томска Сергей протягивает красную коробочку с кольцом своей девушке-колумбийке Карен. Та бросается Сергею на шею. Обязательным условием для предложения было "дождаться гола Колумбии". Их команда на этом турнире сделала тоже, казалось, невозможное: вышла в плей-офф с первого места.

Первый матч с Японией Колумбия проиграла: тогда полузащитник Карлос Санчес получил удаление за то, что отбил мяч, летевший в пустые ворота, рукой и оставил команду в меньшинстве. На родине кто-то из эмоциональных болельщиков на полном серьезе предложил казнить футболиста. К слову, в Колумбии такое уже было. 24 года назад Андреаса Эскобара застрелили за гол, который тот забил в свои ворота. Однако в третьем матче Карлос Санчес реабилитировался: отлично выступил в защите, и команда выиграла.

Удивляют и болельщики. Матч Коста-Рика – Швейцарии. Один болельщик пришел в костюме динозавра, другой надел русский наряд с кокошником. Закончилось все веселой потасовкой.

Испанские фанаты. 69-летнему болельщику Мануэлю сказали, что не пустят на стадион с его знаменитым барабаном, в который он бил 10 чемпионатов подряд. От того, как он отреагировал, сердце разрывалось.

"Кто-то должен что-то сделать, включая президента Испании, чтобы мне дали пройти! Придумайте что-нибудь, прошу всю Испанию, президента, чтобы поговорили с FIFA, чтобы испанский барабан попал в на игру", — плачет Мануэль.

Он попросил помощи у правительства Испании, написал письмо президенту России, и в итоге организаторы чемпионата связались с ним и пустили его на трибуны с барабаном. Испанская сборная в отборочных матчах пыталась радовать в ответ. Иран обыграла, а вот с Марокко — командой, которую, казалось, должна легко победить, — только ничья. И то — чудом. Когда основное время вышло, красивейший гол — в прыжке, спиной к воротам — забивает Яго Аспас.

Еще одна сборная, от которой ждали большего, — Германия. Команда — чемпион мира, которая на прошлом чемпионате обыграла Бразилию — 7:1, — вылетела с турнира. Игра с Южной Кореей не матч, а сценарий блокбастера. Немцы — на первом месте рейтинга FIFA, корейцы — на 57-м. Основное время выходит: 0:0. Вдруг корейцы подают угловой — мяч в сетке немцев, но гол поначалу не засчитывают: офсайд.

Смотрят повтор — все-таки 1:0. Немцы идут ва-банк. Вратарь Нойер выходит из ворот и бежит в атаку. В итоге он же теряет мяч, корейцы бьют через все поле, и в последний момент футболист дотягивается.

"Футболисты в себе не нашли мотивацию. Разумеется, это не говорит о кризисе в немецком футболе. Там по-прежнему уровень производства новых кадров бешеный, через 2-4 года будет все равно команда с серьезными претензиями. Но то, что сборная Германии "провалится" до такой степени, для меня это было в общем сюрпризом", — признался Владимир Стогниенко, спортивный комментатор.

Сами корейцы в 1/8 тоже не прошли, но сотворили сенсацию: выбили с чемпионата немцев и дали дорогу сборной Мексики. За это мексиканские болельщики на радостях добрались до посольства Южной Кореи в Москве у напоили посла текилой.

Для мексиканцев это действительно событие мирового масштаба. Болельщик "картонный Хавьер", которого друзья взяли на чемпионат мира в виде бумажной фигуры, потому что Хавьера настоящего жена из Мексики не отпустила, все-таки доехал до России. Его теперь здесь не только каждый журналист узнает, но и простые болельщики. Микрофонов во время интервью подставили столько, будто Месси делает заявление.

"Мы 4 года планировали поездку на ЧМ, но в последний момент моя жена меня не пустила. Но после того как Мексика обыграла Германию, я сказал: женщина, я должен ехать, мы побеждаем", — сказал Хавьер.

В дни чемпионата мира флаги стран-участниц развешаны не только в гостиницах, но и даже в кемпинг-центрах. Например, трактор с бочкой в прицепе приехал сюда из Германии за 30 дней. Надпись: "Привет, Москва!"

Немецкий болельщик Губерт Вирт заводит трактор, прощается с дворником, фотографируется на память с сотрудником ДПС, который сопровождал его по городу. После поражения немецкой сборной в Москве ему делать нечего — отправляется в Петербург изучать город. На дорогу — 7 дней. Рядом с креслом водителя — деревянная кровать с мягким матрасиком — место для единственной спутницы – собаки Хекс. На ходу не пристегивается — больше 20км/ч трактор не разгоняется. Им вообще некуда торопиться — в любой точке можно остановиться и посмотреть футбольный матч: телевизор, холодильник, плита, раковина — все под рукой.

"Сейчас я считаю себя москвичом. Серьезно! Это мой дом, и где он в данный момент находится, там моя родина. Сегодня это Москва. Я чувствую себя здесь как дома", — признается Губерт.

И многие болельщики "обрусели" настолько, что одним только "Россия" и "на здоровье" уже никого не удивляют. Вот колумбийцы выучили популярную песню "Самара-городок". По-своему.

А вот бразилец, в которого влюбилась вся страна, после того как он выучил нецензурное, но очень емкое слово.

Как будто даже привычки те же появились. Вот южноамериканцы разбили палатку для пикника прямо на самарском пляже на берегу Волги. Правда, в воду зашли только по колено. И то за руку с местной журналисткой.

Болельщики в майках с надписью "Франция" создали уют в вагоне метро: стол, газетка, сушеная рыба. Разместились явно ради красивого кадра, но настроение народу в вагоне подняли.

Болельщики из Сенегала, которые покорили всех, когда стали убирать за собой мусор на стадионах, то ли в шутку, то ли всерьез притащили тюки с вещами к вокзалу и открыли торговую точку.

Мексиканцы в поварских колпаках начали осваивать русскую кухню. Причем не только есть, но и готовить. Учатся, сколько надо положить фарша в тесто, чтобы пельмени не разваривались.

Фанаты со всего мира приехали в знаменитый Музей космонавтики. Здесь и первый луноход, и пункт управления луноходом. В общей сложности за дни чемпионата его посетили уже больше 5 тысяч туристов. Они приходят сюда по своими паспортами болельщика и получают скидку в 50%. Вход — всего 150 рублей.

Иранцы, приехавшие из США, пробуют космическую еду. В тюбике – творог.

Бразильцы ютятся в модели орбитальной станции "Мир". Шайана — с юга Бразилии. Бразильцы обыграли Сербию — 2:0. Красивейший гол от Паулиньо. Сербы бились до последнего. своих футболистов болельщики из Сербии поддерживали и на стадионе, и в ресторанах. Каждый раз, когда удавалось отбить атаку, все столы радовались, словно гол забили. От матча глаз не отрывали ни гости, ни официанты, которые в этот вечер заранее наготовили и знаменитой сербской пьесковицы, и чевапчичи. Не выстояли. Угловой, подача.

Свои выступления закончила сборная Исландия. Те самые викинги, которые на последнем чемпионате Европы обыграли сборную Англии, в этот раз уступили Нигерии и Хорватии. Однако эмоции, которые привезли с собой исландские болельщики – кстати, на чемпионат приехали 10% населения Исландии — останутся в России. И знаменитое "ху" от которого мурашки по коже. И "Калинка", которую они выучили на русском языке и от которой дух захватывает.

Ближайшие четыре дня ежедневно будут идти матчи за выход в 1/4 финала. Каждый день — по две игры. Самый главный матч — за первое место — покажет канал "Россия 1" 15 июля в 18:00.